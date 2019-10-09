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SON DAKİKA! Akçakale'de okullar tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:11 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okullar pazartesi gününe kadar tatil edildi.

SON DAKİKA! Akçakale'de okullar tatil edildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, TSK'nın Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle okullar tatil edildi. Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Sınır ötesi operasyon sebebiyle müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımız, 14.10.2019 Pazartesi gününe kadar tatil edilmiştir" denildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Abyad’ın karşısında bulunan Akçakale sokaklarında mehter marşları duyulurken, ilçe halkına da uyarılarda bulunuluyor. (DHA)

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!
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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı okullar tatil edildi

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