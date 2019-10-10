Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı."

"Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı, YPG/PKK'lı teröristlerin havan ve roketli saldırısına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

HAVAN KAYMAKAMLIK VE MİLLİ EĞİTİM BİNALARINA DÜŞTÜ Bazı havan mermilerinin kaymakamlık ve milli eğitim binalarına düştüğü belirtiliyor.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklamada 1'i bebek 2 kişinin şehit olduğunu 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi. İlçe merkezine peş peşe düşerek patlayan roket ve havanların şarapnel parçaları vatandaşların yaralanmasına neden oldu.

Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/hIwUCfWfiv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019

Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/XplphiSfBW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019

VALİ ERİN AKÇAKALE'YE GELDİ



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden havanlı saldırı düzenlenmesi sonucu yaralananların olduğu Akçakale'ye geldi. Saldırıda evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlarla görüşen Erin, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaraların sarılacağına işaret eden Erin, "Tüm yaralarınız devletimiz tarafından sarılacaktır. Tek amacımız, karşı taraftan bu terörün kökünü kazımak istiyoruz. Tüm amacımız bu. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Akçakaleliler de Vali Erin'e "Devletimiz ve milletimiz var olsun. Biz canımızla, malımızla, evlatlarımızla devletimizin yanındayız, hizmetindeyiz." dedi.

VATANDAŞLARA UYARI!



Polis ekipleri, vatandaşları sınır hattından uzaklaşarak evlerine dönmeleri konusunda uyardı. İlçedeki merkezi anons sistemiyle de sık sık vatandaşların sokağa çıkmaması ve sınır hattına yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ



Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.