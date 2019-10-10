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Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye sınırından terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca roket ve havan atıldı. Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklamada 1'i bebek 2 kişinin şehit olduğunu 46 kişinin yaralandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi. İlçe merkezine peş peşe düşerek patlayan roket ve havanların şarapnel parçaları vatandaşların yaralanmasına neden oldu.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklamada 1'i bebek 2 kişinin şehit olduğunu 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

HAVAN KAYMAKAMLIK VE MİLLİ EĞİTİM BİNALARINA DÜŞTÜ

Bazı havan mermilerinin kaymakamlık ve milli eğitim binalarına düştüğü belirtiliyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, YPG/PKK'lı teröristlerin havan ve roketli saldırısına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor.

Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı."

VALİ ERİN AKÇAKALE'YE GELDİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden havanlı saldırı düzenlenmesi sonucu yaralananların olduğu Akçakale'ye geldi. Saldırıda evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlarla görüşen Erin, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaraların sarılacağına işaret eden Erin, "Tüm yaralarınız devletimiz tarafından sarılacaktır. Tek amacımız, karşı taraftan bu terörün kökünü kazımak istiyoruz. Tüm amacımız bu. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Akçakaleliler de Vali Erin'e "Devletimiz ve milletimiz var olsun. Biz canımızla, malımızla, evlatlarımızla devletimizin yanındayız, hizmetindeyiz." dedi.

VATANDAŞLARA UYARI!

Polis ekipleri, vatandaşları sınır hattından uzaklaşarak evlerine dönmeleri konusunda uyardı. İlçedeki merkezi anons sistemiyle de sık sık vatandaşların sokağa çıkmaması ve sınır hattına yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale havan roket

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
Türkiye iç savaşa hazır olsun . Sonumuz iyi değil Allah yardım etsin
Suriye'ye girdik gardaş neyin iç Savaşı'ndan bahsediyon sen hala :)
çocukça yorumlar. bu roketler havandan ilerde he4 gun atilip sinir sehirlerimiz taciz edilmesin diye giriyoruz. hatayi her gun rojetlediler simdi cehennem deler. sira bunlarda
Sende kendini hazırla sen Nerede yer alacaksın Suriye denmi olacaksin yoksa başka ülkeye mi gidecek sin
neden iç sav aş çıksın üstadım?
@cemfur19 bebek katili pkk ve yardakcılarından da bu beklenir çoluk çocuk katleder aşağlıklar ama kökünüzü kazıcaz
Hayirdir bi beklentin mi var
@cemfur19 bunuda alın..
S400 ler nerde
aynen s400leri havan için kullanalım...istersen havai fişek için de kullanalım
açıklama yapardimda anlamiyacagin için kendimi yormiycam dostum
eve televizyon kurmuyorsun zaman alan işler... ayrıca teslimatın tüm parçaları bitmedi
Roket düştü derken ? Düpedüz teröristler atış yapıyor. Saldırı yapıyor. Gelen koordinatlar belli değil mi ? Bassın f16 lar bombaları.
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