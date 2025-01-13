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  4. SON DAKİKA | Akdeniz Belediyesi'ne kayyum! DEM Partili belediye başkanı yerine kaymakam Zeyit Şener atandı

SON DAKİKA | Akdeniz Belediyesi'ne kayyum! DEM Partili belediye başkanı yerine kaymakam Zeyit Şener atandı

13.01.2025 08:10
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Son dakika haberi: Mersin'in Akdeniz İlçesi'nde DEM Partili Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından bugün kayyum kararı geldi. İçişleri Bakanlığı, Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandığını duyururken; Sarıyıldız yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in görevlendirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Akdeniz Belediyesi'ne kayyum! DEM Partili belediye başkanı yerine kaymakam Zeyit Şener atandı

Son dakika: Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak tutuklanan DEM Partili Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine kaymakam Zeyit Şener görevlendirildi.

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5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alınmıştı.

’Terör Örgütü Propagandası Yapmak’, ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’, ’Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık’ ve ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına alınan belediye başkanı ile 5 üyesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

BELEDİYE BAŞKANI SARIYILDIZ HAKKINDA KARAR

Şüphelilerden Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile birlikte 4 meclis üyesi tutuklanırken, Yakup Danış adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Öte yandan aralarında DEM Partili milletvekillerinin olduğu kalabalık, adliye önünde toplanarak gün boyu kararın açıklanmasını bekledi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Mersin kayyum son dakika belediye DEM Parti
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