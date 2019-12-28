Son dakika! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktard\u0131\u011f\u0131 bilgiye g\u00f6re Akdeniz'de 3,7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi.\nAFAD'\u0131n derinli\u011fini 42.07 km olarak a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 depremin merkez \u00fcss\u00fc Antalya Gazipa\u015fa olarak bildirildi.\n\nPARTNER \u00dcnl\u00fc isimden bomba a\u00e7\u0131klama: Sevi\u015fme sahneleri i\u00e7in...Otomobil \u00f6nce motosiklete sonra ba\u015fka bir otomobile ve \u00e7\u00f6p konteynerlerine \u00e7arpt\u0131Hafif ticari ara\u00e7, l\u00fcks otomobile \u00e7arpt\u0131: 1 yaral\u0131
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