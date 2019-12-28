Son dakika! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın derinliğini 42.07 km olarak açıkladığı depremin merkez üssü Antalya Gazipaşa olarak bildirildi.



