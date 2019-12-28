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  4. Son dakika! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Son dakika! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 05:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AFAD'ın aktardığı bilgiye göre saat 04.48'de Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın derinliğini 42.07 km olarak açıkladığı depremin merkez üssü Antalya Gazipaşa olarak bildirildi.

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Akdeniz deprem Son dakika Son Depremler Antalya gazi paşa

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