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SON DAKİKA: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

08.01.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın duyurduğuna göre depremin derinliği 15.00 km olduğu, saat 15.08'de gerçekleştiği kaydedildi.

SON DAKİKA: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'dan (AFAD) gelen son dakika haberine göre Akdeniz deprem meydana geldi.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE

4.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem saat 15.08'de meydana gelirken depremin derinliğinin 15.00 km olduğu belirtildi.


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deprem Akdeniz
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