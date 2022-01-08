SON DAKİKA: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'dan (AFAD) gelen son dakika haberine göre Akdeniz deprem meydana geldi.
4.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem saat 15.08'de meydana gelirken depremin derinliğinin 15.00 km olduğu belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 8, 2022
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 08.01.2022, 15:08:14 TSİ
Enlem : 34.7170 N
Boylam : 24.7310 E
Derinlik : 15.00 km
Detay : https://t.co/IbvcxBdc9b@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Okuyucu Yorumları 0 yorum