Son dakika: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Dat\u00e7a a\u00e7\u0131klar\u0131nda 4,4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. Depremin derinli\u011fi 9,8 olarak belirlendi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Din g\u00f6revlisi \u015foku! Koronavir\u00fcs yasaklar\u0131n\u0131 umursamad\u0131, kom\u015fulara evlerinde...Ambulans helikopteri tarlas\u0131na indirtmeyen kad\u0131n konu\u015ftuUzmanlar uyar\u0131yor: Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 vir\u00fcsten ne kadar etkilenecek?