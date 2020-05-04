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  4. Son dakika: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 16:21 | Son Güncelleme

Akdeniz'de saat 15.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,8 olarak belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

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