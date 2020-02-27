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  4. Son dakika: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 18:08 | Son Güncelleme

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye saati ile 17.36'da olan deprem, yaklaşık 76.7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Son dakika: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Türkiye saati ile 17.36'da olan deprem, yaklaşık 76.7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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