Son dakika: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (AFAD) Akdeniz'de, Mu\u011fla'n\u0131n Marmaris il\u00e7esi a\u00e7\u0131klar\u0131nda 4.7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi\u011fini duyurdu.\nT\u00fcrkiye saati ile 17.36'da olan deprem, yakla\u015f\u0131k 76.7 kilometre derinlikte ger\u00e7ekle\u015fti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130G\u00fcl\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc g\u00f6rmek i\u00e7in oto y\u0131kamac\u0131ya geliyorlar!Cuma mesajlar\u0131 2020: \u00dc\u00e7 aylar\u0131n ilk cumas\u0131 en g\u00fczel Cuma mesajlar\u0131... Belinizdeki a\u011fr\u0131 ge\u00e7miyorsa dikkat!