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Son dakika! Akdeniz'de deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 07:53 | Son Güncelleme

AFAD'ın verilerine göre, Akdeniz'de Dalaman açıklarında açıklarında saat 7:44'te, 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Akdeniz'de deprem

AFAD ve Kandilli'nin verilerine göre, Akdeniz'de Muğla Dalaman açıklarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 5.0, Kandilli ise 5.1 olarak duyurdu.

Saat 07:44'te meydana gelen deprem yerin 6.41 kilometre derinliğinde yaşandı. Depremin ardından henüz olumsuz bir haber gelmedi.

Depremin Ege kıyılarında hissedildiği belirtiliyor.

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI YOK

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'un açıklamaları ise şöyle:

Belirgin bir şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da herhangi bir sıkıntımız, can ve mal kaybımız yok. Depremin her türlüsü korkutucudur. Kaymakam beyle görüştük okulların tatil olması gibi bir durum olmaz. Biraz sonra netleşmiş olur.

PROF. TÜYSÜZ: BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ YOKTUR

Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV televizyonunda depremi değerlendirdi:

Önemli bir fay vardır, bunun üzerinde olasılıkla meydana gelen bir deprem. Bölge daha önce depremlerle sarsılmış bir bölgedir. Bu 5 büyüklüğünde deprem de bu tektonik yapıdan kaynaklanan depremdir. Fay türü aşağı yukarı Marmara'dakine benzer ama tersi yönde olan bir fay. Bölgede 1971 yılında önemli bir deprem yaşandığı için daha büyük bir deprem beklentisi yoktur. Yüzeyde şiddetli hissedilmiş olması bunun muhtemelen sığ bir deprem olduğunu gösteriyor. İzmir'i ve İstanbul'u da etkilemesi söz konusu değildir.


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