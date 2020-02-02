Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de saat 13:40'da deprem meydana geldi. AFAD, Marmaris'in 157 km a\u00e7\u0131\u011f\u0131nda meydana gelen depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4.2 olarak duyurdu. \nKandilli Rasathanesi depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4.1 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kestanenin mucizevi faydalar\u0131PARTNERBirkan Sokullu: G\u00fczel bir ili\u015fkimiz varAk\u015fener \u015fehit Fethi Sekin'in an\u0131t\u0131na \u00e7elenk b\u0131rakt\u0131
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