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  4. Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Akdeniz'de saat 13:40'da Marmaris'in 157 km açığında deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de saat 13:40'da deprem meydana geldi. AFAD, Marmaris'in 157 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Akdeniz AFAD kandilli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Chp nerde deprem orda
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