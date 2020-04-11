Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de saat 13:22'de bir deprem meydana geldi. AFAD, Mu\u011fla Dat\u00e7a'n\u0131n 175 km a\u00e7\u0131\u011f\u0131nda meydana gelen depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4.7 olarak duyurdu. \nKandilli Rasathanesi depremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fc Girit Adas\u0131, b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4.8 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 sonras\u0131 \u0130stanbul bombo\u015f kald\u0131Rusya'da hapishanede isyan! Ast\u0131m belirtileri nelerdir? Tedavide en \u00f6nemli nokta...