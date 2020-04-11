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  4. Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça açıklarında saat 13:22'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de saat 13:22'de bir deprem meydana geldi. AFAD, Muğla Datça'nın 175 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Girit Adası, büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

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