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SON DAKİKA|AKOM'dan uyarı geldi! İstanbullular dikkat: "Bu gece yarısından itibaren..."

20.06.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, kentte gece yarısı itibarıyla yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması beklendiği bildirildi. AKOM, ani su baskınlarına karşı İstanbulluları uyardı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA|AKOM'dan uyarı geldi! İstanbullular dikkat: "Bu gece yarısından itibaren..."

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da bu gece yarısı itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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AKOM'DAN UYARI

Yapılan açıklamada, "AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile 00.00'dan sonra ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın sabah saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı. İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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İstanbul
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