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Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 00:59 | Son Güncelleme

Aksaray - Ankara yolunda 17 polis ve 23 sığınmacının içinde olduğu otobüs devrildi . Çok sayıda yaralının olduğu kaza sonrası Aksaray yolu trafiğe kapatıldı.

Sınır dışı edilmek üzere İstanbul'dan Suriye sınırına götürülen mültecileri taşıyan ve içerisinde polislerin de bulunduğu otobüs, Altınkaya Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 23 Suriyeli mülteci ile 17 polisin bulunduğu otobüste çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası otobüste sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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