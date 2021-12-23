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  4. SON DAKİKA | Aksaray'da öğretmen öğrencisini dövmüştü! Başsavcılıktan flaş açıklama

SON DAKİKA | Aksaray'da öğretmen öğrencisini dövmüştü! Başsavcılıktan flaş açıklama

23.12.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Aksaray'da, bir ortaokulda öğrencisini döven matematik öğretmeni Ali Rıza Y. ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan öğretmen hakkında 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığını açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Aksaray'da öğretmen öğrencisini dövmüştü! Başsavcılıktan flaş açıklama

Son dakika haberi: Aksaray'da bir ortaokulda öğrencisini döven öğretmenle ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Başsavcılık açıklamasında öğretmen hakkında iddianame hazırlandığını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

TOKAT VE YUMRUK ATIP BOĞAZINI SIKTI

Olay, 14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi.

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SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi, ardından da Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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"BU NASIL BİR ÖĞRETMEN?"

Oğlunun aldığı darbeler sonucu 10 gün iş göremezlik raporu aldığını belirten Duran K., ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, 'T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen? Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı" diye konuştu.

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ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, ''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili bilgi alınır alınmaz öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Konu ile ilgili idari soruşturma yapmak üzere İl Milli Eğitim Müfettişlerinin görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, konunun adli makamlarca da soruşturulduğu bilgisine yer verildi.

ÖĞRETMEN ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

Öğretmen Ali Rıza Y.'nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

''14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.'' (DHA)

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YENİ GELİŞME: ÖĞRETMEN HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANIYOR

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrencisi T.K.'ye (11) şiddet uygulayan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., hakkında iddiananemin hazırlandığını açıkladı.

İddianamede 1,5 yıla kadar hapis cezası istenirken yapılan açıklamada, ''Bugün itibariyle Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 23/12/2021 tarih, 2021/1755 Soruşturma, 2021/543 sayılı iddianamesi ile şüpheli öğretmen hakkında 'Beden ve Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuzu Kötüyü Kullanmak Suretiyle Basit Yaralama Suçundan' kanunda yazılı cezasının üst haddinden cezalandırılması talebi ile Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır'' denildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Aksaray
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