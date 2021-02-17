HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Son Dakika: Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

17.02.2021 09:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Aksaray'da kar yağışı, tipi ve yolun buzlanmasından dolayı yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 42. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa - Niğde seferini yapan Veli E. (48) idaresindeki yolcu otobüsü, Aksaray’a 42 kilometre kala kar yağışı ve yolun buzlanması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 21 yolcu 2 şoförün bulunduğu otobüste 23 kişi yaralanırken kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Otobüs içinde sıkışan bir yaralı kurtarma ekipleri tarafından yarım saat süren çalıma sonucu kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 23 yaralıdan Ramazan E. (70), Selda A. (39) ve Erol A. (43) olmak üzere 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü Veli Erdem, "Olay, seyir halinde geliyorduk. Ani bir tipiye girdik. Araba kaydı gitti. Bursa’dan geliyorduk" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı varYolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu!

İstanbul trafiğine kar etkisi!

Yasaklar kalkıyor mu? Kabine Toplantısı sonrası 17 Şubat yeni koronavirüs kararları ne olacak? Tüm gözler bugün kritik toplantıda

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (17 Şubat hava durumu)

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Son Dakika: Şanlıurfa'da feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika: İDO ve BUDO'da iptal edilen seferler (17 Şubat)

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Subay alımı başvuru linki 2021: Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alım tarihleri ve şartları açıklandı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 subay alacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.