Son dakika: Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ve Bahçeli'ye 'ABD' tepkisi! "Terörle mücadelede ilk hata son hatadır"

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı. Akşener'in gündeminde İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı bağlamında terörle mücadele vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırının ardından "ABD'yi reddediyoruz" ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ABD'yle Türkiye'nin NATO müttefikliğine ilişkin sözlerini anımsatan Akşener, "Tüm bunlar olurken dostu Biden'la Bali'de sohbete oturup taziyeleri kabul eden Erdoğan arasında ortak dil ile belirlemelerini beklemek en doğal hakkımızdır" diye konuştu.
Akşener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
Terörle mücadelenin bazı altın kuralları vardır. Hiçbir zaman kaybetmeden failin yakalanıp ortaya konulması ve bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır. Devletin görevi teröristin fünyeyi takamadan yakalamalıdır.
Dezenformasyonla mücadele terörle mücadelenin ilk şartlarından biridir ancak medya karartmasıyla değil doğru ve sürekli bilgilendirmeyle yapılır.