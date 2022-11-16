Son dakika: Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ve Bahçeli'ye 'ABD' tepkisi! "Terörle mücadelede ilk hata son hatadır"

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı. Akşener'in gündeminde İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı bağlamında terörle mücadele vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırının ardından "ABD'yi reddediyoruz" ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ABD'yle Türkiye'nin NATO müttefikliğine ilişkin sözlerini anımsatan Akşener, "Tüm bunlar olurken dostu Biden'la Bali'de sohbete oturup taziyeleri kabul eden Erdoğan arasında ortak dil ile belirlemelerini beklemek en doğal hakkımızdır" diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI: İLK HATA SON HATADIR

Akşener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yine yüreğimiz yandı. PKK/PYD/YPG terör örgütünün bombasının ateşinde tertemiz hikayelerimiz maalesef yarıda kaldı. Türkiye teröre karşı duruşu net olan güçlü bir devlettir. Biz devlet ve millet olarak bölücü terörle 40 yıldır bölünmez bir iradeyle mücadele ediyoruz. 140 yıl olsa da teröre asla teslim olmayacağız.

Terörle mücadele siyasi iradenin, yani iktidarın milletimize verdiği sözün hakkını vermesi gereken son derece hayati bir alandır. Terörle mücadele siyasi ihtirasları, ciddiyetsizliği, iktidardakilerin birbiriyle çelişen tutum ve açıklamalarını kaldırmaz. Terörle mücadelede yapılan ilk hata son hatadır.

"BİR TERÖRİSTİN MÜLTECİ KILIĞINA GİREREK 4 AY ÜLKEMİZDE YAŞANMASINA GÖZ YUMULMAZ"

Terörle mücadelenin bazı altın kuralları vardır. Hiçbir zaman kaybetmeden failin yakalanıp ortaya konulması ve bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır. Devletin görevi teröristin fünyeyi takamadan yakalamalıdır.

Terörle mücadelede sınır güvenliği de çok önemlidir. Devlet hudutlarımızı namus bilerek sahip çıkmakla görevlidir. Bir teröristin mülteci kılığına girerek 4 koca ay ülkemize yaşamasına göz yummaz. İktidar ise kontrolsüz bir göç politikası uygulayarak sınırlarımızın kevgire çevrilmesine göz yummaz, teşvik etmez.

"KONTROLSÜZ GÖÇÜN GELDİĞİ NOKTA APAÇIK ORTADA"

Dezenformasyonla mücadele terörle mücadelenin ilk şartlarından biridir ancak medya karartmasıyla değil doğru ve sürekli bilgilendirmeyle yapılır.

Devlet kaynaklarına göre 6 cana kıyan terörist, YPG/PKK elinde eğitim görmüş, ülkemize kaçak yollarla girmiştir. Milyonlarca sığınmacının yarattığı sorun yanında sınır güvenliğimizin ortadan kalktığını da her zaman vurguluyoruz. Bu hayati konuda bay kriz ve arkadaşlarına yaptığımız tüm çağrılar cevapsız kaldı. Bu kontrolsüz göçün geldiği nokta apaçık ortada. Herkes aklını başına alsın, sirk değil devlet yönetiyorsunuz. Bay kriz ve beceriksiz ekibi, ülkemizin geleceğini ipotek altına aldığı sorunu bir an önce çözmeli. Bu sorunu çözemeyeceklerini biliyoruz. Milletimizden aldığımız yetkiyle bu sorunu çözeceğiz. Sokaklara çıkmaktan kalabalıklara girmekten çekinmeyeceğiz.

ERDOĞAN, BAHÇELİ VE SOYLU GÖNDERMESİ: EN DOĞAL HAKKIMIZDIR