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  4. Son dakika | Akşener'den Erdoğan'a 'erken seçim' göndermesi! "Açıkça ilan ediyorum" diyerek mesaj verdi: Önümüzdeki 5 ayda...

Son dakika | Akşener'den Erdoğan'a 'erken seçim' göndermesi! "Açıkça ilan ediyorum" diyerek mesaj verdi: Önümüzdeki 5 ayda...

11.01.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Meral Akşener, gündemdeki 'erken seçim' tartışmalarına ilişkin mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Kendini hiç yorma, buradan açıkça ilan ediyorum" diyerek seslenen Akşener, "Önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok" ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca yine Erdoğan'a hitaben "Hazır EYT çıkmışken Nebati Bakanını, Merkez Bankası başkanını emekli et" dedi.

Son dakika | Akşener'den Erdoğan'a 'erken seçim' göndermesi! "Açıkça ilan ediyorum" diyerek mesaj verdi: Önümüzdeki 5 ayda...

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Memur ve emekli zamlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önce yüzde 25 olarak açıklanıp ardından yüzde 30'a çıkarılmasına tepki gösteren Akşener, "Yüzde 30'luk artış acaba memur ve emeklilerimizin refah kaybını telafi ediyor mu? Sen hesaptan kitaptan pek anlamazsın ama ben sana hesap yapayım" dedi.

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"2018'DE ÖĞRENCİLER UMURUNUZDA DEĞİLDİ DE BU SENE Mİ BİRDEN AKLINIZA GELDİ?"

Akşener'in konuşmasndan öne çıkan satır başları şöyle:

  • En önemi konularımızdan biri yurt dışında yaşayıp Türkiye'de oy kullanan vatandaşlarımızın bizi tanıması. Bizim onlara ulaşmamız hayati önem taşıyor.

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  • Seçimlere 5 ay kaldı. Yalnız tarih yaklaştıkça iktidar da seçimleri erkene almak için adeta çırpınmaya başladı. Seçimleri kazanabilecekleri ideal bir tarih anlayışına girdiler. Mikrofonu önünde bulan her AK Partili başka bir yorumda bulunuyor. En son güzelim haziran ayına bile çamur atmaya kalkıştılar. Haziran ayı çok sıcak oluyormuş, sınavlar varmış. 2018'de erken seçim kararı aldığınızda öğrenciler umurunuzda değildi de bu sene mi birden aklınıza geldi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ: SEÇİLEBİLECEĞİN HERHANGİ BİR TARİH YOK

  • Döviz kurlarını hazirana kadar tutamayız diye korkuyorlar. Nebati bakanın 'Enflasyonu düşürdük' yalanı hazirana kadar patlar diye korkuyorlar. Verdikleri maaş zamları hazirana kadar eriyip gidecek diye korkuyorlar. Sayın Erdoğan kendini hiç yorma, buradan açıkça ilan ediyorum. Önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok, istediğin kadar uğraş. Cumhurbaşkanlığın kötü geçti bari jübilen güzel olsun. Hazır EYT çıkmışken Nebati bakanı emekli et, Merkez Bankası başkanını emekli et.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI TEPKİSİ: REFAH KAYBI HİÇ Mİ HİÇ TELAFİ OLMUYOR

  • Madem önce yüzde 30 yapma fırsatın vardı, neden önce yüzde 25 açıkladın? Neye göre yüzde 30 açıkladın? Yüzde 30'luk artış acaba memur ve emeklilerimizin refah kaybını telafi ediyor mu? Sen hesaptan kitaptan pek anlamazsın ama ben sana hesap yapayım. 2022'de çalışanlar yüksek enflasyon nedeniyle ciddi refah kaybına uğradılar. Enflasyon farkını TÜİK'in makyajlı enflasyonuna göre hesaplarsan refah kaybı hiç mi hiç telafi olmuyor. Diyelim ki TÜİK'i ciddiye aldık, o zaman da sadece 2022'deki refah kaybını telafi etmek için ocaktaki memur ve emekli maaş artırımının yüzde 26 olması gerekiyordu. Bunun üzerine 2023'te oluşacak enflasyonun yarısını koymamız gerekiyordu. İTO'nun rakamlarını dikkate aldığımızda ise bu rakamın sadece 2022'deki refah kaybının telafisi için yüzde 43 olması gerekiyordu.

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"TEKLİF VERDİK, HAYATA GEÇERSE YÜZDE 50'Sİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK"

  • Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 1100 özel okul mali kriz yüzünden kapatıldı. Özel okul ücretlerine yüzde 65 zam yapılacağı öngörülüyor. Öğretmenlerimizin maaşları enflasyon karşısında zaten oldukça yetersiz kalan yüzde 30'luk artışı bile alamayacaklar. Biz bu sorunu çözmek için 5 Ocak tarihinde Yüce Meclisimize bir kanun teklifi verdik. Teklif hayata geçerse devletin özel okul öğretmenlerinden aldığı SGK primi ve vergilerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak. Böylece öğretmenlerimizin enflasyonun altında maaş almasının önüne geçilecek.

  • Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik ayrı bir seçim beyannamemiz olacak. İYİ Parti iktidarında Türk Dünyası Bakanlığı haricinde gerekli görüldüğü takdirde Yurt Dışı Türkler Bakanlığı oluşturulması ya da mevcut bir bakanlığın geliştirilmesi söz konusu olacak. Yurt dışının ayrı bir seçim bölgesi olmasını sağlayacağız.
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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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