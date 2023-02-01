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Son dakika: Akşener'den Erdoğan'a peş peşe 'Sinan Ateş' soruları! "Sayın Erdoğan, bu senin sorumluluğun"

01.02.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sinan Ateş cinayeti üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterirken "Sinan Ateş'in katilleri nerede? Katilleri kim saklıyor? Adalet neden yerini bulmuyor" diye sordu ve "Sayın Erdoğan, bu alçakları bulmak senin sorumluluğundur" dedi. EYT kanunuyla ilgili "'Şimdi onlara prim ödeme gün sayınız yetmiyor' diyorsunuz" diyen Akşener, staj ve çıraklıkla ilgili de önerge verdiklerini açıklayarak "Emeklilik sistemini tümüyle ela alacağız" dedi.

Son dakika: Akşener'den Erdoğan'a peş peşe 'Sinan Ateş' soruları! "Sayın Erdoğan, bu senin sorumluluğun"

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. "Millet İttifakı millete rağmen değil, milletle beraber yol yürüyecektir" diyen Akşener, seçimlere ilişkin mesajlar verirken "Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, koltuk hırsına feda edilemez. Biz Millet İttifakı'nı ferasetle, fedakarlıkla, feragatla kurduk. Kimse merak etmesin, kazanana kadar da buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz" ifadelerini kullandı. Akşener EYT düzenlemesi ve Sinan Ateş cinayeti üzerinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkisini dile getirdi.

ERDOĞAN'A SORDU: KATİLLERİ KİM SAKLIYOR SAYIN ERDOĞAN?

Akşener'in konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Beni iyi dinle sayın Erdoğan, vicdana sığmayanı Türkiye'ye sığdıramazsın. Milletin adamı diye böbürlenip milletin canına kastedilirken susamazsın. Sen gittin ucube bir sistemi başımıza bela ettin. Madem prangalarından kurtuldun, o zaman söyle, Sinan Ateş'in katilleri nerede? Katilleri kim saklıyor? Madem öyle, madem tüm yetkinin sahibi sensin, o zaman adalet neden yerini bulmuyor? Sayın Erdoğan, bu alçakları bulmak senin vazifendir, sorumluluğundur.

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EYT TEPKİSİ: İYİ PARTİ İKTİDARINDA TÜMÜYLE ELE ALACAĞIZ

  • EYT kanun teklifi Yüce Meclisimize sunuldu. Biz en başından beri EYT'li kardeşlerimizin sorununun çözümüne bir sosyal yardım olarak değil, hak kaybının giderilmesi ve nesiller arası adaletin sağlanması olarak baktık. 'Şimdi onlara prim ödeme gün sayınız yetmiyor' diyorsunuz. Madem bizim çağrımız ve mücadelemizle harekete geçtiniz, çözüm önerimizi de bütünüyle alsaydınız. Bu meseleden etkilenen bir başka kesim de sayıları milyonu bulan staj ve çıraklık mağdurlarımız. Onların sorunlarının da bu kanun teklifiyle çözülmesini bekliyorduk. Ama sizin bir şeyi bin defa söylemeden yapmamak gibi garip bir huyunuz var. Bu konu için de bir önerge verdik. İYİ Parti iktidarında emeklilik sistemini tümüyle ele alacağız.

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"MİLLET İTTİFAKI, MİLLETLE BERABER YÜRÜYECEK"

  • Yoksulluktan kurtulmak istiyorsak, bölgemizde, dünyada sözümüz geçsin istiyorsak bundan 20 yıl sonrasını düşünüp adımlarımızı ona göre atmak zorundayız. Türkiye'yi bir yatırım üssüne çevireceğiz. 14 Mayıs güçlü ve zengin bir Türkiye'nin ilk adımları olacak.

  • 6 siyasi parti olarak ortak politikalar metnimizi kamuoyuyla paylaştık. Bu çalışma 14 Mayıs'tan sonra yapacaklarımızın somut planıdır. Millet İttifakı millete rağmen değil, milletle beraber yol yürüyecektir. Sosyal medya operasyonlarına kulaklarımızı tıkayıp sadece milletimizin sesini duyacağız.

"KİMSE MERAK ETMESİN, KAZANANA KADAR BURADAYIZ"

  • Bu mücadele batılın karşısında hakkın, haramın karşısında helalin, istibdatın karşısında hürriyetin mücadelesidir. Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, koltuk hırsına feda edilemez. Biz Millet İttifakı'nı ferasetle, fedakarlıkla, feragatla kurduk. Kimse merak etmesin, kazanana kadar da buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Türkiye'nin iyi ve cesur insanları, sandık ufukta gözüktü, geri sayım başladı.
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