SON DAKİKA: Akşener'den kurşunlanan İYİ Parti binası önünde çok konuşulacak sözler! Yanında İmamoğlu da vardı... 'Daha anasının karnından doğmadı'

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. İYİ Parti lideri Akşener'den çok sert açıklamalar geldi! Akşener, 'Beni korkutacak adam anasının karnından doğmadı' dedi.

KURŞUN KOLTUĞA SAPLANDI! FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi. Güvenlik kameraları inceleniyor.

Kaç el ateş edildiği bilinmiyor. Kurşunlardan biri bekleme salonu kısmına isabet etti. O merminin çekirdeği içerideki koltuğun yanında bulundu.

İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri Alper Akdoğan ile görüştüğünü belirten gazeteci Aytunç Erkin, "Kurşun ana giriş kapısındaki kafetaryalar bölümünde koltuğa saplanmış" diyerek fotoğrafını paylaştı.

SON DAKİKA: İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi'nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir. Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır"

SİLAHLI SALDIRI SONRASI AKŞENER'DEN İLK SÖZLER!

Meral Akşener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!' ifadelerini kullandı.

KURŞUNLANAN BİNANIN ÖNÜNDE NET MESAJ!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve İYİ Partili kurmaylarıyla birlikte kurşunlanan il binasına geldi. Bina önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akşener'in açıklamaları gündem oldu.

İşte Akşener'in sözleri...

'Seçime 1.5 ay kala Recep Bey'in tehdidi sonrası parti binamız kurşunlanmıştır. Bunun anlamı şu, 'Bugünler iyi günlerin' sonra lince uğradım. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1.5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız, bu seçmene yapılan hakarettir.

'TÜRKİYE BİR KABİLE DEVLETİ OLAMAZ'

Meral Akşener'i korkutacak adam anasının karnından doğmadı. Allah'tan başka bir şeyden korkuyorsam Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey! Ama sen Cumhurbaşkanısın, bu ülkenin tüm kadınlarının tüm erkeklerinin namusunun şerefinin can güvenliğinin korunmasından mesulsun.

Evim basıldı beraat ettiler, lince uğradım beraat ettiler biliyorum ki mahkemelerin polislerin bunları yakalayamayacak. Aziz milletim bu ucube sistemini sürdüremeyiz. Bugün bize yarın size! Evlatlarınız tehdit altında...'

KILIÇDAROĞLU: MERAL HANIM ASENA'DIR

CHP lideri Kılıçdaroğlu da Akşener ile görüştüğünü belirterek 'Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum.' dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise şunları kaydetti:

"2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, "beni kendinle uğraştırma" tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya paylaşımında "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" ifadelerine yer verdi.

"ARADAN 24 SAAT GEÇMEDİ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, saldırı sonrası Halk TV yayınına bağlanarak şöyle konuştu:

"Şimdi çok acı bu niye acı biliyor musunuz? Bu 21 yıllık AK Parti iktidarının Türkiye’ye bakışının, Türkiye’nin yönetim anlayışının geldiği son aşama. Bu, AK Parti iktidarının sonudur. Fotoğrafı, öznesi ve rezaleti. Yani Erdoğan iktidarı... Dün, daha yeni, ülkenin cumhurbaşkanı, anayasada tarafsızlık yemini etmiş olan, Türk milletinin tümüne karşı TBMM’nin yüce kürsüsünde tarafsızlık yemini etmiş olan sayın Erdoğan Türkiye’nin 30 yıla yakından beri dimdik ayakta duran bir muhalefet partisi liderine, kadın siyasetçisine Sayın Meral Akşener’e o sözleri sarf etti. ‘Beni kendinle uğraştırma’ dedi ve tehdit etti.

Aradan belki 24 saat geçti geçmedi, İYİ Parti’nin İstanbul İl Başkanlığı kurşunlanıyor. Bu nasıl bir yönetimdir, bu nasıl bir iktidardır, bu nasıl bir utanmazlıktır! Türkiye’yi korkutmak istiyorlar. Türkiye korkmaz! Akşener’i korkutmak istiyorlar, en korkmayacak siyasetçi bu ülkede Sayın Meral Akşener’dir. İYİ Parti’yi korkutmak istiyorlar. İYİ Parti’nin tek bir neferi hiçbir zalimlikten tehditten korkmaz. Ama en önemlisi millet korkmuyor. Artık yeter bıktık bu nobranlıktan, bu kendisinden olmayan diye düşünen, herkesi tehdit eden anlayıştan. Sonunda il başkanlığını kurşunlanma aşamasına geldi. Bu yönetimden artık Türkiye yaka silkiyor ve seçimde bunun hesabını soracaktır."



