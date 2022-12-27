Son dakika: Akşener ile Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz görüşme! Aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyordu

Son dakika haberi: İki 'altılı masa' ve Millet İttifakı liderinin bugün Ankara'da sürpriz görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Akşener'in İmamoğlu'na desteği ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ortaya koyduğu iddiaları tartışmaları beraberinde getirmişti.

AKŞENER: BUNU İMA EDENİ FENA ÇARPARIM"

Kılıçdaroğlu, Akşener'in Saraçhane mitingi öncesi kendisini aramadığını söylemiş, Akşener ise 'Aradım, telefonu kapalıydı' yanıtını vermişti.

Akşener sözlerinin devamında "Tüm liderleri aradım. Gövde gösterisi yapmak için aradım, izin almak için değil. Ekrem bey Millet İttifakı belediye başkanı. İzne ihtiyacım yok. Bunu ima edeni fena çarparım" demişti.

İMAMOĞLU'NA '16 MİLYON' VE '85 MİLYON' DESTEĞİ

Öte yandan Saraçhane mitinginde Akşener'in İmamoğlu için "85 milyon" vurgusu yaparken Kılıçdaroğlu'nun "16 milyon" demesi dikkat çekmişti.

KILIÇDAROĞLU TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Kılıçdaroğlu'na dün Akşener'le aralarında gerginlik olup olmadığı soruldu. Kılıçdaroğlu tartışmaları şu sözlerle noktayı koydu:

"Herhangi bir sorunumuz yok. Niye görüşmeyelim. Kavga etmedik ki ayrılalım. Görüşüyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok."

İki liderin bugün Ankara'da bir araya geleceği öğrenildi.