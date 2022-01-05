Son dakika: Alanya'daki deprem sonrası deprem uzmanından kritik açıklama! 'Korkmalı mıyız dersek...'

Son dakika haberi: Sabah saatlerinde Alanya'da yaşanan depremin ardından uzman isimlerden ilk açıklamalar geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde depremde can ve mal kaybı olmadı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

'OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR'

AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

‘HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK HABERİ GELMEDİ’

DHA Muhabiri Engin Arık CNN Türk canlı yayınına bağlanarak Antalya’da meydana gelen depremin ardından yaptığı ilk açıklamada “An itibari herhangi bir olumsuzluk haberi gelmedi. Şu an bizim gözlemlediğimiz herhangi bir sorun görünmüyor. İnsanlar bu kez korktular. Şiddetli hissedildi. Şu an için resmi bir açıklama gelmedi. Gün doğduğunda daha net açıklamaların gelmesini bekleniyor” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. PAMPAL: TARİHTE 7'NİN ÜSTÜNDE DEPREMLER DE VAR

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında Antalya'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Pampal, "Burasının doğası bu, burası levha sınırı, burası çarpışma hattı. Antalya'da tarihte 7'nin üstünde depremler de var. Kıbrıs civarında 8'in üzerinde depremler var. Ege'de çok sayıda bu türden büyük depremler var. Bu depremlere bağlı tsunami gibi ikincil etkiler var. Olan bir bölgenin doğal depremleri bunlar. Korkmalı mıyız dersek, korkmalıyız evet. Depremden korkacağız" ifadelerini kullandı.

İşte Prof. Dr. Pampal'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar:

ÖNCÜ DEPREM Mİ?

Böyle bir şey söylemek hiçbir zaman mümkün değil. Bu ayrıca büyük bir deprem değil. Küçük - orta depremlerin alt kısmını oluşturan depremlerinden biri. Bu hat dediğim gibi iki levhanın sınırı, hareketli bir bölge.

Bu bölgenin son yıllarda daha hareketli, aktif olduğunu göstermesi bakımından bir bakıma teyakkuzda olmamızı gerektiriyor.

"BİZİM İÇİN OLAĞAN DEPREMLER"

Kuzey Anadolu Fayı ne kadar tehlikeliyse bu fay da o kadar tehlikeli. İnsanlar deprem deyince önce İstanbul, İzmir'de Van civarında oluyor. Buralar da diğer faylar gibi işte Akdeniz ve Ege'de daha da büyüğünü hatta söylemek mümkün, faylarımız var. Bu fayların bulunduğu bölgede oluyor bu depremler. Bizim için olağan depremler. Bu deprem nedeniyle Antalya'nın teyakkuza geçmesi söz konusu değil. Bölgenin olağan depremlerinden biri.

KAYMAKAM ÜRKMEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Alanya'da deprem şiddetli hissedildi. Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok" dedi.

BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞ OLSUN

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanya açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık" ifadelerini kullandı.



