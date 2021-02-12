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Son dakika ALES giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM duyurdu

12.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Son dakika ALES giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM duyurdu

Son dakika haberine göre adaylar, belgelerini ÖSYM'nin internet sayfasındaki Aday İşlemleri Sistemi'nden, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020-ALES/2) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Şubat'taki 2020-ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.

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