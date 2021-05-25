Son Dakika: ALES sonuçları açıklandı (2021-ALES/1 sonuçları sorgulama ekranı)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2021-ALES/1 sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:
Değerli ALES adaylarımız,
2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.
Değerli ALES adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 25, 2021
2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/1 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021ALES
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