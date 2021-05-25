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  4. Son Dakika: ALES sonuçları açıklandı (2021-ALES/1 sonuçları sorgulama ekranı)

Son Dakika: ALES sonuçları açıklandı (2021-ALES/1 sonuçları sorgulama ekranı)

25.05.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-ALES/1 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son Dakika: ALES sonuçları açıklandı (2021-ALES/1 sonuçları sorgulama ekranı)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2021-ALES/1 sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

Değerli ALES adaylarımız,

2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
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