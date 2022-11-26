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SON DAKİKA | Aleyna Nur Gökçe günler sonra yaşam mücadelesini kaybetti! 'Bir tane katil kızımı hayattan kopardı'

26.11.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da evine giderken bir aracın çarpması sonucu hastaneye kaldırılan ve yaşam mücadelesi veren 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'den kahreden haber geldi. 18 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Aleyna hayatını kaybetti. Aleyna Nur Gökçe'nin acılı babası Recep Gökçe, "Direndi, 18 gün. Yavrumun artık kalbi yetmedi. Çok hayalleri vardı. Bir tane katil kızımı hayattan kopardı. Çok büyük ceza vermelerini istiyorum" dedi. Aleyna'nın ölümüne yol açan sürücünün yıllar öncede bir kişiyi öldürmüştü.

SON DAKİKA | Aleyna Nur Gökçe günler sonra yaşam mücadelesini kaybetti! 'Bir tane katil kızımı hayattan kopardı'

İstanbul Esenyurt'ta evine gitmek isterken 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'ye otomobil çarpmıştı. Genç kız hastaneye kaldırılırken günler sonra acı haber geldi. Aleyna Nur Gökçe'nin acılı babası Recep Gökçe, "Bir tane katil kızımı hayattan kopardı. Çok büyük ceza vermelerini istiyorum. Buradan büyüklerime sesleniyorum. Değişmesi gereken kanunlar varsa değiştirsinler. Büyük ceza versinler. Sadece benim değil başkalarının ciğerini de yaktı" dedi.

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ALEYNA NUR GÖKÇE'DEN ACI HABER BUGÜN GELDİ

Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım günü evine dönmek için yürüdüğü sırada Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen sürücü Sezer H'nin otomobiliyle çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kız bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDILAR

Aile öğle saatine kadar Aleyna Nur Gökçe'nin cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini hastane bahçesinde bekledi. Zaman zaman Aleyna Nur'un yakınları ayakta durmakta zorlandı. Aleyna Nur'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, yakınları da cenaze işlemlerini halletmek üzere hastaneden ayrıldı.

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"BİR TANE KATİL KIZIMI HAYATTAN KOPARDI"

Aleyna Nur Gökçe'nin acılı babası Recep Gökçe, “Ne konuşabilirim, kelimeler yetmiyor. 18 gün yaşam mücadelesi verdi. Direndi, 18 gün. Yavrumun artık kalbi yetmedi. Çok hayalleri vardı. Bir tane katil kızımı hayattan kopardı. Çok büyük ceza vermelerini istiyorum. Buradan büyüklerime sesleniyorum. Değişmesi gereken kanunlar varsa değiştirsinler. Büyük ceza versinler. Sadece benim değil başkalarının ciğerini de yaktı" dedi.

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"ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA BİR CİNAYETE SEBEP OLDU"

Aleyna Nur Gökçe'nin ağabeyi Hakan Gökçe ise, "Sabah saat 08.10'da kalbi durmuş. Müdahale etmişler ama kalbi dayanmamış. Savcılık şu an Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İncelemeler yapılacak. Ondan sonra cenazemizi alıp defnedeceğiz. Benim artık söyleyecek sözüm kalmadı. Hayatımın en acı günü. Sadece buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Adalette değişmesi gereken kanunlar varsa değişsin. Bu adam daha önce 20-30 yıl ceza alsa bu şekilde araba kullanmayacaktı. Ehliyetsiz, alkollü araba kullanmayacaktı. Hız sınırını ihlal edip makas atmayacaktı. Adalet yerini bulmadığı için elini kolunu sallaya sallaya bir cinayete sebep oldu. Bugün benim kız kardeşim, bundan 14 yıl önce Satı Yılmaz'dı. Yarın bir başkasının kardeşi, ablası, abisi olur. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil" diye konuştu.

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BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olay sonrası serbest bırakılan sürücü Sezer H. ise savcılığın karara itirazda bulunması sonrasında yeniden yakalanarak tutuklanmıştı.

Sezer H. 'nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: DHA

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