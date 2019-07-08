Son dakika: Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Yeni Parti iddialar\u0131... HABERT\u00dcRK TV'de ge\u00e7en son dakika haberine g\u00f6re li Babacan, AK Parti Kurucu \u00fcyeli\u011finden istifa dilek\u00e7esini Genel Merkez'e ula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...PARTNERO ara\u00e7 yeniden tasarland\u0131! Bilim kurgu filmlerinden f\u0131rlam\u0131\u015f gibi...\u0130zmir\u2019in o il\u00e7esinde se\u00e7imler yeniden yap\u0131lacak\u0130ran: \u201cAvrupa\u2019n\u0131n 2015 N\u00fckleer Anla\u015fmas\u0131n\u0131 kurtarmak i\u00e7in 60 g\u00fcn\u00fc var\u201d