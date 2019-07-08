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Son dakika: Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 13:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ali Babacan, AK Parti kurucu üyeliğinden istifa dilekçesini Genel Merkez'e ulaştırdığını duyurdu.

Son dakika: Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Yeni Parti iddiaları... HABERTÜRK TV'de geçen son dakika haberine göre li Babacan, AK Parti Kurucu üyeliğinden istifa dilekçesini Genel Merkez'e ulaştırdığını duyurdu.

Ayrıntılar gelecek...

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