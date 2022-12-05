Son dakika: Alkollü doktor skandalı! Öğle arasında içip, hasta muayene etmiş

Son dakika: İstanbul'da bir hastanede görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Y.Ö.'nün öğle aralarında gittiği restoranda alkol aldığı ve molanın ardından döndüğü hastanede hastalarını bu şekilde muayene ettiği iddia edildi. 1 Haziran tarihinde bir hastanede görevli doktor arkadaşları ile birlikte öğlen arasına çıktı. Genç doktor gittiği restoranda aynı hastanede iç hastalıkları uzmanı olarak çalışan meslektaşının alkol aldığını gördü.

ÖĞLEN ARASI ALKOL ALIP HASTA MUAYENE ETTİ

Meslektaşının izinli olduğunu düşünen doktor hastaneye geri döndüğünde Y.Ö., isimli doktorun hastanede hasta muayene ettiğini görünce şoke oldu.

Durumu hastane yetkililerine ihbar eden Doktor söz konusu meslektaşının mesai bitimi 16.30'a kadar hasta baktığını belirtirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu.

HASTALARDA ALKOL ALDIĞINI FARK ETTİ

Duyarlı doktor tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda yaşanan skandal olay şu şekilde anlatıldı; "1 Haziran tarihinde 11.30 - 13.30 saatleri arasında öğlen arasına çıktığımda aynı hastanede iç hastalıkları uzmanı Y.Ö.'nün alkol aldığını gördüm. Meslektaşımın izinli olduğunu düşündüm ancak ara bitiminde hastanede hasta muayene ettiğini gördüm. Durumu araştırmam sırasında bir takım hastaların doktorun alkollü olduğunu bildiğini öğrendim."

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Doktor ifadesinin devamında bir kamu görevlisinin görevi başında alkol alarak hasta muayene etmesinde hem meslektaşı hem de bir vatandaş olarak rahatsızlık duyduğunu bu nedenle şikâyetçi olduğunu belirtti. Savcılık şikayet sonrası doktor Y.Ç., hakkında soruşturma başlattı.