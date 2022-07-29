Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Türkiye'de... Bakan Çavuşoğlu'ndan toplantıda önemli mesajlar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
"Terörle mücadelede somut adımlar bekliyoruz."
"Hem Rusya hem Ukrayna ile temaslarımız sürüyor."
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un açıklamalarından satır başları:
"Türkiye-Almanya ilişkileri özel bir öneme sahip."
"Mülteciler konusunda Türkiye'ye teşekkür borçluyuz."
"Almanya ve Avrupa Birliği, PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor."
Ayrıntılar geliyor...