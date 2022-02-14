HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Almanya'da trenler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Almanya'da trenler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

14.02.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Almanya iki tren çarpıştı. Münih kenti yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 40 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle demir yolu trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

Son dakika: Almanya'da trenler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Almanya'nın Münih kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, bazıları ağır olmak üzere 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

DEMİR YOLU TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KAPATILDI

Münih polisinin yaptığı açıklamaya göre, kentin güney bölgesinde, Ebenhausen-Schaeftlarn tren istasyonunda meydana gelen kaza sonrası demir yolu trafiği çift yönlü durduruldu.

Çok sayıda acil servis çalışanının arama ve kurtarma yaptığı bölgede, yaralılardan durumu ağır olanların çevre hastanelere nakledildiği belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Bavyera Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kerstin Schreyer'in olay yerine hareket ettiği bilgisi paylaşıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya-Ukrayna krizinde kritik tarih: 16 Şubat! Saldırı olacak mı?Rusya-Ukrayna krizinde kritik tarih: 16 Şubat! Saldırı olacak mı?
Millet İttfakı'nın adayıyla ilgili dikkat çeken sözlerMillet İttfakı'nın adayıyla ilgili dikkat çeken sözler
Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdıPolis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

'Dolar 18 lirayken anket yaparsanız...'

'Dolar 18 lirayken anket yaparsanız...'

Korkutan görüntü! Milyonluk villalarda dev yarıklar oluştu

Korkutan görüntü! Milyonluk villalarda dev yarıklar oluştu

Dünyanın en uzun erkeğinden, dünyanın en uzun kadınına çağrı

Dünyanın en uzun erkeğinden, dünyanın en uzun kadınına çağrı

Rusya'dan dikkat çeken ABD ve NATO açıklaması: Şans her zaman...

Rusya'dan dikkat çeken ABD ve NATO açıklaması: Şans her zaman...

İlginizi Çekebilir

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.