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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı! 'Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece her ay düşecek'

08.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Balıkesir'de toplu açılış töreninde konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracat rakamlarına değinerek "Burası kasaba devleti değil, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz" ifadelerini kullandı ve 'altılı masa'ya cumhurbaşkanı adayı tartışmaları üzerinden yüklendi. Erdoğan öte yandan "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her ay inecek" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı! 'Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece her ay düşecek'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış programına katılarak açıklamalarda bulundu. TOKİ'nin 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ucuz sosyal konut projesi kapsamında kente inşa edilecek konut sayısını açıklayan Erdoğan ayrıca projeye başvuran Balıkesirli vatandaşların sayısını duyurdu.

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'ALTILI MASA'YA GÖNDERME: BUNDAN ANLAMAZLAR

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Bugün burada toplam yatırım bedeli 10 milyar 819 milyon lirayı bulan, güncellenmiş harcama tutarıyla da 37 buçuk milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz.

  • Biz yola çıkarken 4 ana başlık dedik; eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu 4 ana başlığı daha sonra ulaşım, enerji, tarım, dış politika, bunlarla güçlendirdik. Türkiye'yi 20 yılda hamd olsun bu 4 temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik.

  • Göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken bugün artık 250 milyar dolara yaslandırdık. Burası kasaba devleti değil, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler.

TOKİ UCUZ KONUT PROJESİNE BAŞVURANLARIN SAYISINI AÇIKLADI

  • Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Balıkesir'de toplam 3 bin 900 konut inşa edeceğiz. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' adını verdiğimiz projemize şu ana kadar Balıkesirli vatandaşlarımız tarafından 42 bin başvuru yapıldı.

"BAY KEMAL DİYOR Kİ 'ÇİFTÇİLERE BİR ŞEY VERİLMEDİ'"

  • Balıkesirli çiftçilerimize toplamda 4,6 milyar lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki 'Çiftçiler aç, çiftçilere bir şey verilmedi.' İşte buyur, ben resmi rakam veriyorum.

  • Türkiye'yi 81 vilayetinin her biriyle nasıl bugüne eser ve hizmet siyasetimizle taşımışsak inşallah Türkiye yüzyılına giden yolu da aynı şekilde inşa edeceğiz. Bu seçimlerin başlığı 'Türkiye Yüzyılı.' Balıkesir'in tercihi ne olursa olsun başımızın üzerindedir.

"BİZİM UYGULADIĞIMIZ EKONOMİ PROGRAMINI TAVSİYE ETMEYE BAŞLADILAR"

  • Dünya İkinci Cihan Harbi sonrasındaki en zorlu dönemini yaşıyor. Salgının ve savaşın tetiklediği ekonomik ve sosyal sıkıntılar giderek daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladı. Bu tablo ister istemez ülkemizi de etkiliyor. Türkiye'nin farkı son 8-9 yıldır ardı ardına maruz kaldığı saldırılar sebebiyle bu süreci önceden görmesidir.

  • Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı. Biz en başından beri ne yaptığımızı biliyorduk.

  • Doğal gazımızı da çıkardığımız andan itibaren Türkiye'nin nereye varacağını anlayın.

ENFLASYON MESAJI: LÜTFEN TELEFON AÇIP SORUN

  • En büyük sorunumuz geçtiğimiz aralık ayından itibaren yükselişe geçen enflasyonun insanlarımızın hayatlarında yol açtığı sıkıntılardır. Esasen yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunu. Avrupa'da yaşayan yakınlarınıza lütfen telefon açıp kendilerine enflasyonun günlük hayatlarına olan yansımayı sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır.

  • Yılbaşında refah kayıplarını telafi edecek adımları atacağız.

  • Hayat pahalılığı konusunda da gerçeklere gözümüzü kapatmadık. Burada önemli olan, ülkenin meselesini yük paylaşan bir anlayışla tartışma erdemini ortaya koyabilmektir. Maalesef bu erdemden yoksun belli kesimler milletimizi tamamen karamsarlığa sürüklemek gayesiyle pireyi deve yaparak ortalığı yaygaraya vermeye çalışıyor.

  • Bay Kemal, sen SSK'yı duman ettin. Bundan bir şey olmaz. Aman dikkatli olalım. 15 seçimdir seçim kazanamayan bu 'Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da, Allah'ın izniyle, açmayacak. Bunlara bu tehdit imkanını vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 2023'ten itibaren de yeni bir döneme gireceğiz.

  • Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her ay inecek.
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