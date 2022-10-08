Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı! 'Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece her ay düşecek'

En büyük sorunumuz geçtiğimiz aralık ayından itibaren yükselişe geçen enflasyonun insanlarımızın hayatlarında yol açtığı sıkıntılardır. Esasen yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunu. Avrupa'da yaşayan yakınlarınıza lütfen telefon açıp kendilerine enflasyonun günlük hayatlarına olan yansımayı sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır.

Hayat pahalılığı konusunda da gerçeklere gözümüzü kapatmadık. Burada önemli olan, ülkenin meselesini yük paylaşan bir anlayışla tartışma erdemini ortaya koyabilmektir. Maalesef bu erdemden yoksun belli kesimler milletimizi tamamen karamsarlığa sürüklemek gayesiyle pireyi deve yaparak ortalığı yaygaraya vermeye çalışıyor.

Bay Kemal, sen SSK'yı duman ettin. Bundan bir şey olmaz. Aman dikkatli olalım. 15 seçimdir seçim kazanamayan bu 'Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da, Allah'ın izniyle, açmayacak. Bunlara bu tehdit imkanını vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 2023'ten itibaren de yeni bir döneme gireceğiz.