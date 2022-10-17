Son dakika: Amasra'daki maden faciasında son durum! Bakan Dönmez duyurdu: Yangın büyük oranda kontrol altında

Son dakika haberi: Bakan Dönmez maden faciasında son gelişmeleri duyurdu. Günlerdir süren yangının son durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Dönmez, büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Dönmez ayrıca madende üretim faaliyetlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti.
İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:
Yangın büyük oranda kontrol altında.
Madende üretim faaliyetleri tamamen durdurulmuştur.
Devam eden adli ve idari soruşturmalarda olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için gerekli her türlü yardım savcılarımıza ve müfettişlerimize istisnasız yapılacaktır.
Güvenilir, doğru bilgi ve belgeye dayanmayan birtakım değerlendirmeler görüyoruz.
Yarın TBMM Genel Kurulu'na burada yaşanan sürece ilişkin tarafımdan bilgilendirme yapılacak.
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