HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Amasra'daki maden faciasında son durum! Bakan Dönmez duyurdu: Yangın büyük oranda kontrol altında

Son dakika: Amasra'daki maden faciasında son durum! Bakan Dönmez duyurdu: Yangın büyük oranda kontrol altında

17.10.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin yaşamını yitirdiği madende yaşanan patlama sonrası çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu. Dönmez ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK), şehit ailelerine ödemelere bugün başlayacağını açıkladı.

Son dakika: Amasra'daki maden faciasında son durum! Bakan Dönmez duyurdu: Yangın büyük oranda kontrol altında

Son dakika haberi: Bakan Dönmez maden faciasında son gelişmeleri duyurdu. Günlerdir süren yangının son durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Dönmez, büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Dönmez ayrıca madende üretim faaliyetlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti.

"MÜESSESEMİZ OLAY YERİNE DÖNDÜ"

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

  • Yangın büyük oranda kontrol altında.

  • Madende üretim faaliyetleri tamamen durdurulmuştur.

  • Hukuken müessesimiz bir olay yeri haline dönmüştür. Giriş-çıkışlar da savcılığın bilgisi dahilinde yapılmaktadır.

"YARIN MECLİS'TE BİLGİLENDİRME YAPILACAK"

  • Devam eden adli ve idari soruşturmalarda olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için gerekli her türlü yardım savcılarımıza ve müfettişlerimize istisnasız yapılacaktır.

  • Güvenilir, doğru bilgi ve belgeye dayanmayan birtakım değerlendirmeler görüyoruz.

  • Yarın TBMM Genel Kurulu'na burada yaşanan sürece ilişkin tarafımdan bilgilendirme yapılacak.

  • Valiliğimiz şehit ailelerine desteklerine başlamıştır. TTK bugün itibarıyla ilk ödemelerine başlayacaktır.
Canlı yayında stüdyoya kömür getirildi! Yorum yapması istenen profesörün tepkisi olay oldu: Canlı yayında stüdyoya kömür getirildi! Yorum yapması istenen profesörün tepkisi olay oldu: "Ne yapabilirim ben bununla..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maden faciasında yarım kalan hayaliyle ağlattı! Maden faciasında yarım kalan hayaliyle ağlattı!
Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!
Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!
Anahtar Kelimeler:
maden faciası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar

Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...

Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...

'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var

'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var

Sosyal medyadan bunu paylaşmış! İklima Naz Akbörü'nün sır ölümünde yeni gelişme

Sosyal medyadan bunu paylaşmış! İklima Naz Akbörü'nün sır ölümünde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.