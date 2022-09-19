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  4. Son dakika: Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Son dakika: Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı, ölü ve yaralılar var

19.09.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika kaz haberi Amasya'dan geldi. Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle, kamyonet çarpıştı. Kamyonetin sürücüsü İsmail Tural ve yanındaki Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 8 kişi ise yaralandı.

Son dakika: Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Son dakika: Samsun’dan Amasya yönüne giden Kaşif Erkoç yönetimindeki yolcu otobüsü Suluova Çeltek Mahallesi civarında karşı yönden gelen İsmail Tural’ın kullandığı kamyonetle çarpıştı. Yaklaşık 600 metre ilerleyen otobüs devrilmeden yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

İKİ ÖLÜ, 8 YARALI

Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tural ve yanındaki Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 41 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü ve diğer 7 yaralı yolcu tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya otobüs
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