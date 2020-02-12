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  4. Son dakika! Amsterdam'da peş peşe patlamalar

Son dakika! Amsterdam'da peş peşe patlamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 12.02.2020 11:20 | Son Güncelleme

Reuters'ın son dakika haberine göre Hollanda'nın Amsterdam kentinde bir posta ofisinde peş peşe iki patlama meydana geldi.

Son dakika! Amsterdam'da peş peşe patlamalar

Amsterdam'da sabah saatlerinde bir posta ofisinde iki patlama meydana geldi. Polis iki patlamada da yaralanan olmadığını duyurdu.

Patlamanın içerisinde patlayıcı olan bir mektuptan çıktığı düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
amsterdam patlama

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