Son dakika! Amsterdam'da peş peşe patlamalar

Amsterdam'da sabah saatlerinde bir posta ofisinde iki patlama meydana geldi. Polis iki patlamada da yaralanan olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\nPatlaman\u0131n i\u00e7erisinde patlay\u0131c\u0131 olan bir mektuptan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.\n window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ses k\u0131s\u0131kl\u0131\u011f\u0131na do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmlerPARTNER \u0130\u015fte Benim Stilim'den diskalifiye edilmi\u015fti! Bak\u0131n \u015fimdi ne yap\u0131yormu\u015fKoronavir\u00fcste umut hava \u015fartlar\u0131nda
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