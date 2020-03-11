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  4. Son dakika! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'koronavirüs' incelemesi

Son dakika! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'koronavirüs' incelemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirüs paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.

Son dakika! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'koronavirüs' incelemesi

Başsavcılıkça, koronavirüs ile ilgili sosyal medya üzerinden genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eden maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koronavirüs sosyal medya

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