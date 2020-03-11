Son dakika! Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'koronavirüs' incelemesi

Ba\u015fsavc\u0131l\u0131k\u00e7a, koronavir\u00fcs ile ilgili sosyal medya \u00fczerinden genel g\u00fcvenli\u011fi ve i\u00e7 huzuru tehdit eden maksatl\u0131 yay\u0131n, yalan haber ve payla\u015f\u0131m yapanlar hakk\u0131nda soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 'Ona sar\u0131ld\u0131m, \u00fcz\u00fcld\u00fcm, a\u011flad\u0131m...' Dinmeyen ac\u0131!Sabiha G\u00f6k\u00e7en'deki u\u00e7ak kazas\u0131yla ilgili fla\u015f geli\u015fmeL\u00f6semi belirtileri neler? Ge\u00e7meyen morluklara dikkat!