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Son dakika… Anayasa Mahkemesi harekete geçti! CHP iptalini istemişti…

21.04.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti ile MHP’nin ortaklaşa hazırladığı seçim kanunu hakkında CHP’nin yaptığı itiraz sonrasında Anayasa Mahkemesi (AYM) harekete geçti. CHP’nin başvurusu ile ilgili raportör görevlendiren AYM esas hakkındaki kararını en kısa sürede açıklayacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Anayasa Mahkemesi harekete geçti! CHP iptalini istemişti…

Son dakika haberine göre; Anayasa Mahkemesi, CHP'nin seçim kanununa yaptığı itirazı esastan görüşme kararı aldı. İl ve ilçe seçim kanunlarında görev yapan hakimlerle ilgili karar ve Cumhurbaşkanını propaganda yasağı dışında tutan maddelerin iptali istenmişti. Yürütmenin durdurma kararı vardı, AYM ilk incelemesini yaptı. Bir raportör görevlendirecek, esas hakkında karar açıklanacak. Anayasa Mahkemesi kararını esastan görüşürken verecek.

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

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Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

CHP, 7393 sayılı Kanun'un seçim kurullarını düzenleyen 5-6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
seçim CHP
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