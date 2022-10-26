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  4. SON DAKİKA | Anayasa Mahkemesi'nden dezenformasyon yasasındaki '29. madde' kararı! CHP başvuru yapmıştı

SON DAKİKA | Anayasa Mahkemesi'nden dezenformasyon yasasındaki '29. madde' kararı! CHP başvuru yapmıştı

26.10.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal istemini esastan görüşecek. Öte yandan, e-ticaret düzenlenmesi hakkında değişiklik öngören yasayla ilgili de yürütmenin durdurulması talebinin esas aşamasında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

SON DAKİKA | Anayasa Mahkemesi'nden dezenformasyon yasasındaki '29. madde' kararı! CHP başvuru yapmıştı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi (AYM), dezenformasyonla mücadele yasasının ilk incelemesi tamamladı. Yasanın esastan görüşülmesine karar verdi. Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.

CHP İPTALİ İÇİN BAŞVURMUŞTU

CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

29. MADDE NEDİR?

Söz konusu madde, sosyal ağlar üzerinden halkı endişe, korku veya paniğe sevk edecek gerçeğe aykırı bilgileri paylaşanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

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E-TİCARET DÜZENLEMESİ

AYM ayrıca; e-ticaret düzenlenmesi hakkında değişiklik öngören yasanın ilk incelemesini tamamladı. Yasanın esastan görüşülmesine karar verilirken; yürütmenin durdurulması talebinin esas aşamasında değerlendirilmesi kararlaştırıldı


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