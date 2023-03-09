SON DAKİKA | Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı! Sözlü savunmanın tarihi ertelendi

Son dakika: Yüksek Mahkeme, HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunmayı 11 Nisan’da yapmasını kararlaştırdı. Daha önce bu tarih 14 Mart’ta kararlaştırmıştı.
21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP'nin, sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesi'nden istediği süre tamamlandı.
Anayasa Mahkemesi heyeti, 14 Mart 2023 Salı saat 10.00'da, parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecekti. Ancak deprem ve seçim takvimi gerekçesiyle HDP'nin talebini değerlendiren yüksek mahkeme, savunma tarihini 11 Nisan'a erteledi.