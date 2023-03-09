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SON DAKİKA | Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı! Sözlü savunmanın tarihi ertelendi

09.03.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP kapatma davasında sözlü savunmanın tarihini partinin talebi üzerine erteledi.

SON DAKİKA | Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı! Sözlü savunmanın tarihi ertelendi

Son dakika: Yüksek Mahkeme, HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunmayı 11 Nisan’da yapmasını kararlaştırdı. Daha önce bu tarih 14 Mart’ta kararlaştırmıştı.

21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP'nin, sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesi'nden istediği süre tamamlandı.

11 NİSAN'A ERTELENDİ

Anayasa Mahkemesi heyeti, 14 Mart 2023 Salı saat 10.00'da, parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecekti. Ancak deprem ve seçim takvimi gerekçesiyle HDP'nin talebini değerlendiren yüksek mahkeme, savunma tarihini 11 Nisan'a erteledi.

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