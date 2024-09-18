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  4. Son dakika | Erdoğan gündemdeki Anayasa tartışmasına kapıyı kapadı: HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun 4. madde çıkışı gündem olmuştu

Son dakika | Erdoğan gündemdeki Anayasa tartışmasına kapıyı kapadı: HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun 4. madde çıkışı gündem olmuştu

18.09.2024 15:11
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Son dakika haberi: HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4. maddesi hakkındaki çıkışı tartışmaları beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili çok net mesaj verdi. Erdoğan "Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, gündemi yoktur" dedi.

Son dakika | Erdoğan gündemdeki Anayasa tartışmasına kapıyı kapadı: HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun 4. madde çıkışı gündem olmuştu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasında yeni Anayasa mesajlarıyla mevcut Anayasa'nın ilk 4 maddesi hakkındaki ifadeleri öne çıktı.

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"2024 TÜRKİYE'SİNİ 30-40 YIL ÖNCESİNİN KALINTILARINA MAHKUM ETMEK ÜLKEMİZE YAPILACAK ÇOK BÜYÜK BİR HAKSIZLIK"

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:

  • Bu sene proje gelirlerinden firmalarımızın aldığı payda kısmi bir düşüş oldu. Bu düşüşü gelecek yıllarda süratle telafi edeceğimize inanıyorum.

  • Nice haksız, tamamen safsatadan ibaret olan bir sürü iddiayla uğraştık, hala uğraşıyoruz. 22 yıllık mücadele sürecin sonunda artış şu gerçeği görebiliyoruz: 2024 Türkiye'sini 30-40 yıl öncesinin kalıntılarına mahkum etmek ülkemize yapılacak çok büyük bir haksızlıktır. Artık bayatlamış eksen tartışmalarının bizim nazarımızda değeri yoktur. Türkiye'nin ekseni de rotası da bellidir. Türkiye olarak yüzümüz elbette Batı'ya dönüktür. Ancak bu Doğu'ya sırtımızı döneceğimiz, Doğu'yu ihmal edeceğimiz, Doğu ile ilişkilerimizi geliştirmeyeceğimiz anlamına kesinlikle gelmez.

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ANAYASA MESAJI: İLK 4 MADDEYLE İLGİLİ BİZİM AÇIMIZDAN TARTIŞMA YOK

  • Yeni anayasa ihtiyacını sık dile getiriyoruz. Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, derdi yoktur. Partimizin bu konudaki duruşu, tutumu, yaklaşımı gayet açıktır. Biz yeni anayasa sürecini yönetmek ve başarıyla neticelendirmek arzusundayız.

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HÜDA PAR LİDERİNİN ANAYASA'NIN 4. MADDESİ HAKKINDA TARTIŞMA YARATAN SÖZLERİ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir canlı yayında Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini söyleyince tartışmalar beraberinde geldi. Yapıcıoğlu'nun ifadeleri şöyleydi:

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"Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha; anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasada değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasanın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı, anladınız mı? 4. madde, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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