Son dakika | Erdoğan gündemdeki Anayasa tartışmasına kapıyı kapadı: HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun 4. madde çıkışı gündem olmuştu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasında yeni Anayasa mesajlarıyla mevcut Anayasa'nın ilk 4 maddesi hakkındaki ifadeleri öne çıktı.
Erdoğan'ın törendeki konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:
Bu sene proje gelirlerinden firmalarımızın aldığı payda kısmi bir düşüş oldu. Bu düşüşü gelecek yıllarda süratle telafi edeceğimize inanıyorum.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir canlı yayında Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini söyleyince tartışmalar beraberinde geldi. Yapıcıoğlu'nun ifadeleri şöyleydi:
"Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha; anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasada değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasanın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı, anladınız mı? 4. madde, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde."