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  4. Son dakika| Ankara Büyükşehir Belediyesi konserlerine inceleme! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Son dakika| Ankara Büyükşehir Belediyesi konserlerine inceleme! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
13.11.2024 21:03
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere inceleme başlatıldı, harcama iddialarını İçişleri Bakanlığı müfettişi araştıracak. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, "Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz." dedi.

Son dakika| Ankara Büyükşehir Belediyesi konserlerine inceleme! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili inceleme başlattı. Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı.

Savcılık gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Savcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak. Savcılığın soruşturması ve rapor doğrultusunda şekillenecek.

"SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ SUÇU OLAN VARSA CEZASINI ÇEKECEKTİR"

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir.

Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye tarafından sanatçılara fahiş ödemeler yapıldığı iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'le ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle Cumartesi gecesi açıklama yayınladı.

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ABB'nin sosyal medya platformu X'teki onaylı basın hesabından yapılan açıklamada, 29 Ekim'deki halk konseri için Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası verildiği iddiasının yalan olduğu yazıldı.

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Gönderide, "Net rakam 69 milyon lira değil 'KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira'dır," ifadeleri yer aldı.

"Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş’in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız," denildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi konser inceleme
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