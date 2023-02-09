SON DAKİKA | Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberine göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...
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