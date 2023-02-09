SON DAKİKA | Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 21.49'ta 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.