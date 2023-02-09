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  4. SON DAKİKA | Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

SON DAKİKA | Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

09.02.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberine göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 21.49'ta 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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