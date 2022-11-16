SON DAKİKA | Ankara'da 5 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! Olayla ilgili yeni gelişme: Afganistan'a kaçmıştı

Olay, Ankara Altındağ'da meydana gelmişti. 10 Kasım'da ihbar üzerine bir eve giden ekipler 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaşmıştı. 5 kişinin bıçakla öldürüldüğü belirlenen olayla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

AFGANİSTAN'A KAÇMIŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.'nin 9 Kasım'da Afganistan'a kaçtığı belirlendi.