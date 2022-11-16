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  4. SON DAKİKA | Ankara'da 5 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! Olayla ilgili yeni gelişme: Afganistan'a kaçmıştı

SON DAKİKA | Ankara'da 5 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! Olayla ilgili yeni gelişme: Afganistan'a kaçmıştı

16.11.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ankara'da bir eve giden ekipler, 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaşmıştı. 5 kişinin bıçakla öldürüldüğü olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturmada kapsamında katil zanlısı M.O.Y.'nin Afganistan'a kaçtığı belirlendi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Ankara'da 5 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! Olayla ilgili yeni gelişme: Afganistan'a kaçmıştı

Olay, Ankara Altındağ'da meydana gelmişti. 10 Kasım'da ihbar üzerine bir eve giden ekipler 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaşmıştı. 5 kişinin bıçakla öldürüldüğü belirlenen olayla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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AFGANİSTAN'A KAÇMIŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.'nin 9 Kasım'da Afganistan'a kaçtığı belirlendi.

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