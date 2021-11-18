Son Dakika: Ankara'da bir apartmanda patlama

Olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde meydana geldi.

BİNANIN TÜM KATLARININ MUTFAK BÖLÜMLERİNDE PATLAMA

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi. Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi.

2 YARALI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilirken ekiplerin enkazda arama çalışmaları devam ediyor. (İHA)



