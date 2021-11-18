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Son Dakika: Ankara'da bir apartmanda patlama

18.11.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin yaralandığı aktarılırken ekiplerin arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Son Dakika: Ankara'da bir apartmanda patlama

Olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde meydana geldi.

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BİNANIN TÜM KATLARININ MUTFAK BÖLÜMLERİNDE PATLAMA

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi. Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi.

2 YARALI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilirken ekiplerin enkazda arama çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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patlama Ankara Keçiören
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