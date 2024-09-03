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  4. SON DAKİKA | Ankara'da dikkat çeken görüşme! MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi

SON DAKİKA | Ankara'da dikkat çeken görüşme! MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi

03.09.2024 14:13
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Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü. Kritik görüşme sonrası ilk açıklama geldi.

SON DAKİKA | Ankara'da dikkat çeken görüşme! MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi

Son dakika: Görüşme talebinin 30 Ağustos kutlamaları sırasında bizzat Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından Bahçeli’ye iletildiği, MHP liderinin bugüne randevu verdiği belirtildi.

Görüşme sonrası iki isim de kameraların karşısına geçerken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş kısa bir açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Meclis'imizi önemli görevler bekliyor önümüzdeki dönemde. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzde çalışmamız gerek hususlar var. Her konunun müzakere edilebilmesi için daha düzgün bir üsluba, sorumluluğu taşıyacak şuura ihtiyacımız olduğu ortadır. 1 Ekim'den itibaren yapıcı Meclis çalışması için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş Devlet Bahçeli
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