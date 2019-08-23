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Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 10:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ terör örgütü üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan örgütün sivil yapılanmasına yönelik 52 kişiden 36'sı gözaltına alındı.

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

13 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ÖRGÜTÜN SİVİL YAPILANMASINA OPERASYON

Öte yandan örgütün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Özel Eğitim Kurumu çalışanı toplam 52 kişiden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Hava Kuvvetleri Son dakika FETÖ operasyon

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
siyasi ayak nerde? bülent arınç fetöcünün allahı ama ödüllendirildi,neden? adil öksüz nerede?
bu gidişle TSK falan kalmayacak memlekette. ALLAH sonumuzu hayır eylesin..
inşallah dopru insanları tutukluyorlardır ne diyrlim:)
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