Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

13 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ÖRGÜTÜN SİVİL YAPILANMASINA OPERASYON



Öte yandan örgütün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Özel Eğitim Kurumu çalışanı toplam 52 kişiden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA





