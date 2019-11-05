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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonları! 112 kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonları! 112 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara’da gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

18 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14’ünün yakalandığını belirtildi.

*Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ ByLock

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