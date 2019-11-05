Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonları! 129 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara’da gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

18 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14’ünün yakalandığını belirtildi.

Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 8'inin muvazzaf olduğu belirtildi.

*Kaynak: İHA

