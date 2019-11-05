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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonları! 129 kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 18 kişi, Jandarma Genel Komutanlığı'nda ise 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara’da gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

18 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14’ünün yakalandığını belirtildi.

Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 8'inin muvazzaf olduğu belirtildi.

*Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ ByLock

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ne menem şey bu akıllarını satmış mahluklar bitmiyor ama azalıyor
fetönün elebaşının medya ayakları, altan kardeşler ve ılıcak hapisten salı verildikten sonra bu feto operasyonlarının bir anlamı kalmadı. akparti dagılma sürecine girmiştir. 5 yıl sonra akparti diye bir parti kalmaz.
bu nasıl iş ya; bir yandan serbest bırakılanlar, tahliye olanlar var, kaldı ki tahliye olanlara müebbet isteniyordu, bir yandan hala gözaltılar, tutuklamalar devam ediyor
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