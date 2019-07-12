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Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 teğmen, 48 Astsubay olmak üzere Toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevli asker şahısların FETÖ'nün mahrem sorumlular ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 teğmen, 48 astsubay olmak üzere toplam 49 şüpheli hakkında 12.07.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

46'SI AKTİF GÖREVDE

Gözaltına alınan şüphelilerden 46'sı halen görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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