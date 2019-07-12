Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevli asker şahısların FETÖ'nün mahrem sorumlular ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 teğmen, 48 astsubay olmak üzere toplam 49 şüpheli hakkında 12.07.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

46'SI AKTİF GÖREVDE



Gözaltına alınan şüphelilerden 46'sı halen görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

