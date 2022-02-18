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  4. SON DAKİKA | 45 ilde FETÖ operasyonu! 114 kişiye gözaltı kararı

SON DAKİKA | 45 ilde FETÖ operasyonu! 114 kişiye gözaltı kararı

18.02.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında Ankara merkezli 45 ilde gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA | 45 ilde FETÖ operasyonu! 114 kişiye gözaltı kararı

Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26'sı özel sektör çalışan 99 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamının 'mahrem imam' olduğu belirlendi. Yine yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, mülki idareye sızan mensuplarından sorumlu 7'si daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 15 'mahrem imam' tespit edildi.

45 İLDE OPERASYON

Toplam 114 şüphelinin, Ankara merkezli 45 ilde bu günden itibaren gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
fetö Ankara
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