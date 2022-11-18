HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Ankara'da FETÖ soruşturması! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

SON DAKİKA | Ankara'da FETÖ soruşturması! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

18.11.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 15’i görevde, 9’u ihraç olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA | Ankara'da FETÖ soruşturması! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Ankara’da FETÖ/PDY silahlı örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 15’i görevde, 9’u ihraç olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüt mahrem sorumlularıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör, ardışık, periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 15’i görevde, 9’u ihraç olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında 18 Kasım’da gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktıİstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Erdoğan'dan İYİ Parti'ye 6'lı masa çağrısı: "Temenni ederiz ki gözden geçirirler!"Erdoğan'dan İYİ Parti'ye 6'lı masa çağrısı: "Temenni ederiz ki gözden geçirirler!"
Sosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyorduSosyal medyayı yıkan video! Sonunu kimse böyle tahmin etmiyordu
Anahtar Kelimeler:
fetö Ankara son dakika

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmış

Terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! Ses kaydı atmış

'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Kolivar hakkında karar

'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Kolivar hakkında karar

İlginizi Çekebilir

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.