SON DAKİKA: Ankara'da gündem olacak ziyaret! Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluştu, samimi görüntüler...

Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli'yi ziyaretinin MHP liderinin Öcalan çıkışının üstüne gelmesi de görüşmenin önemini daha da artırdı.

2020 yılında cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ara ara MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğü biliniyordu. İki isim bugün de Ankara'da bir araya geldi. Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan hakkında söylediği 'Silah bırakırlarsa barış için gelsin TBMM'de konuşsun' sözleri günlerdir konuşuluyor.

ALAATTİN ÇAKICI, BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli ziyaretinin bu gündem içerisinde olması dikkat çekerken, MHP'nin resmi yayın organlarından açıklama yapılması bekleniyor.

SAMİMİ TAVIRLAR

Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli'yi ziyareti sırasında kamuoyuna yansıyan fotoğrafta iki ismin samimi tavırları dikkat çekiyor.