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SON DAKİKA: Ankara'da gündem olacak ziyaret! Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluştu, samimi görüntüler...

24.10.2024 14:25
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Son dakika haberi: Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ekol TV'nin haberine göre MHP genel merkezindeki ziyaretten yeni bir fotoğraf daha geldi. Bahçeli ile Çakıcı arasındaki samimi anlar dikkat çekti.

SON DAKİKA: Ankara'da gündem olacak ziyaret! Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluştu, samimi görüntüler...

Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli'yi ziyaretinin MHP liderinin Öcalan çıkışının üstüne gelmesi de görüşmenin önemini daha da artırdı.

2020 yılında cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ara ara MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğü biliniyordu. İki isim bugün de Ankara'da bir araya geldi. Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan hakkında söylediği 'Silah bırakırlarsa barış için gelsin TBMM'de konuşsun' sözleri günlerdir konuşuluyor.

ALAATTİN ÇAKICI, BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

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Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli ziyaretinin bu gündem içerisinde olması dikkat çekerken, MHP'nin resmi yayın organlarından açıklama yapılması bekleniyor.

SAMİMİ TAVIRLAR

Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli'yi ziyareti sırasında kamuoyuna yansıyan fotoğrafta iki ismin samimi tavırları dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP alaattin çakıcı
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