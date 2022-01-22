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  4. Son dakika: Ankara'da kar yağışı başladı! Ara sokaklar karla kaplandı, araçlar güçlükle ilerledi

Son dakika: Ankara'da kar yağışı başladı! Ara sokaklar karla kaplandı, araçlar güçlükle ilerledi

22.01.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'dan gelen son dakika haberine göre kar yağışı başladı. Günlerdir beklenen kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini gösterdi. Başkent'te yüksek kesimler beyaza bürünmeye başlarken, trafikte araçların güçlüke ilerledikleri görüldü. Meteoroloji Ankara'da yer yer kar kalınlığının 20 cm üzeri olabileceği konusunda uyardı. İşte Ankara hava durumuyla ilgili son gelişmeler...

Son dakika: Ankara'da kar yağışı başladı! Ara sokaklar karla kaplandı, araçlar güçlükle ilerledi

Son dakika: Ankara'da kar yağışı başladı... Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılarının ardından beklenen kar yağışı haberi geldi. Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve yer yer karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerine lapa lapa yağan kar, kısa sürede zeminde tuttu. Ara sokaklar karla kaplandı. Sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.

OTOMOBİL

SON DAKİKA: ANKARA'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ankara'da bu sabah başlayan kar yağışının birkaç gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ! YOĞUN KAR YAĞIŞI...

Meteorolojinin Ankara hava durumu tahminleri şöyle;

Bölge genelinin çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece azalacağı beklenmektedir. Kar yağışlarının bölge genelinde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı Ankara
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