Son Dakika: Ankara'da kar yağışı! Öğleden sonra etkisini artırdı

Ba\u015fkent sokaklar\u0131 kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle beyaza b\u00fcr\u00fcn\u00fcrken, \u00f6\u011flen saatlerinde ya\u011f\u0131\u015f\u0131n etkisi artmaya ba\u015flad\u0131. \nAnkaral\u0131lar kaygan yollarda y\u00fcr\u00fcmekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekerken, b\u00fcy\u00fck\u015fehir ve il\u00e7e belediyeleri kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na kar\u015f\u0131 tedbirleri art\u0131rd\u0131.\n\n\n\n\n Son Dakika: Meteoroloji'den f\u0131rt\u0131na uyar\u0131s\u0131\n \n\n\n(DHA)