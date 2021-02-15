HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Ankara'da kar yağışı! Öğleden sonra etkisini artırdı

Son Dakika: Ankara'da kar yağışı! Öğleden sonra etkisini artırdı

15.02.2021 16:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Ankara'da kar yağışı! Öğleden sonra etkisini artırdı

Ankara’da sabah saatlerinde kısa bir süre yağdıktan sonra etkisini kaybeden kar yağışı, öğlen saatlerinden sonra etkili bir şekilde yağmaya başladı.

Başkent sokakları kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken, öğlen saatlerinde yağışın etkisi artmaya başladı.

Ankaralılar kaygan yollarda yürümekte güçlük çekerken, büyükşehir ve ilçe belediyeleri kar yağışına karşı tedbirleri artırdı.

1

2

3

Son Dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısıSon Dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı

4

5

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar tutuldu! Özel Harekat da destek verdiOkmeydanı'nda giriş-çıkışlar tutuldu! Özel Harekat da destek verdi
Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?

En Çok Okunan Haberler

13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

ABD'den çok önemli Gara açıklaması!

ABD'den çok önemli Gara açıklaması!

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Son Dakika: ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Sabri Uzun'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Sabri Uzun'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Burdur’da Mamak köyü 3. kez karantinaya alındı

Burdur’da Mamak köyü 3. kez karantinaya alındı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar tutuldu! Özel Harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar tutuldu! Özel Harekat da destek verdi

Kadir Topbaş'ın İstanbul'daki hizmetleri! (İstanbul'da Kadir Topbaş döneminde neler yapıldı?)

Kadir Topbaş'ın İstanbul'daki hizmetleri!

Son Dakika: Gara şehidi Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddiasına EGM'den açıklama

Gara şehidi Vedat Kaya'nın KHK ile ihraç edildiği iddiasına açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.